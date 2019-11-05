تعيش في كرفانات سوريا.. معلومات عن شقيقة أبو بكر البغدادي بعد اعتقالها

تمكنت القوات التركية من اعتقال رسمية عواد، شقيقة زعيم تنظيم داعش القتيل أبوبكر البغدادي شمالي سوريا، وأوضح مسؤولون أتراك، أنه تم نقلها إلى مركز احتجاز تركي ويأملون في الحصول منها على معلومات تتعلق بنشاطات التنظيم، كما أنه جرى اعتقالها برفقة زوجها وزوجة ابنها اللذين تستجوبهما تركيا حاليا، وفقًا لموقع سكاي نيوز.

ويقدم هُن أبرز المعلومات عن رسمية شقيقة البغدادي، بعد اعتقالها.

- رسمية عواد، ولدت في عام 1954، وتبلغ من العمر 65 عامًا.

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- شقيقة زعيم تنظيم "داعش" السابق، أبوبكر البغدادي، الذي قتلته القوات الأمريكية.

- اعتقلت في حملة مداهمة قرب مدينة أعزاز القريبة من الحدود التركية، وكانت برفقة 5 من أبنائها.

- كانت تعيش في أحد "الكرفانات" بشمال غرب سوريا.

مقتل البغدادي

أكد مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية مقتل أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية على مقر إقامته، في يوم 27 أكتوبر، الماضي، وأوضح المصدر أن 8 مروحيات أمريكية استهدفت مقر البغدادي في إدلب شمال غرب سوريا أسفرت العملية عن مقتل مرافقه و8 أشخاص آخرين استغرقت عملية استهداف البغدادي ساعة و30 دقيقة.

وفاة البغدادي جاءت بعدما حاصرته القوات الأمريكية داخل أحد الأنفاق، فما كان منه إلا أن فجر نفسه و3 من أبنائه بحزام ناسف، قبل أن يسقط سقف النفق عليه واتباعه، في وفاة وصفها الكثيرون بالخسيسة.