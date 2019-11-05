الامارات | نوال الكويتية تطمئن جمهورها.. بعد اعتذارها عن «ليلة سهم»

شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الكويتية تطمئن جمهورها.. بعد اعتذارها عن «ليلة سهم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طمأنت الفنانة نوال الكويتية جمهورها على حالتها الصحية بعد ما أعلنت شركة روتانا عن اعتذار المطربة عن عدم المشاركة في حدث «ليلة سهم» ضمن فعاليات موسم الرياض المقرر إقامتها مساء اليوم بسبب تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

ونشرت نوال تغريدة على حسابها على موقع «تويتر» قالت فيها: «حبيت اطمنكم اني الحمد لله بخير شوية تعب ويزول ان شاء الله، شكراً لكل من سأل عني، والله لا يحرمني منكم واشوفكم قريب ان شاء الله».

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وفور نشر التغريدة تجاوب معها جمهور الفنانة بالدعاء لها بالشفاء والعافية، معربين عن حزنهم لعدم تمكنها من المشاركة في الحفل. كما تجاوب مع التغريدة عدد من الفنانين من بينهم الفنانين عبدالمجيد عبدالله ورابح صقر وأصالة والملحن محود الخيامي وغيرهم.

ويعتبر حفل «ليلة سهم» الذي يقام مساء اليوم أضخم حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث يشهد مشاركة خمسة مطربين على مسرح محمد عبده في البوليفار، ورابح صقر وماجد المهندس وأصالة وإسماعيل مبارك، وأميمة طالب.

من جانب آخر، من المقرر أن تحيي نوال أمسية «الحنين» في مركز جابر الثقافي في 17 الجاري، إذ ستقدم مجموعة من أغانيها القديمة إلى جانب أغاني من ألبومها الجديد «الحنين».