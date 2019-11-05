فقأت عينه.. طفلة زيمبابوية تنفذ صديقتها من تمساح

أنقذت طفلة زيمبابوية، تدعى "ربيكا مونكومبوي"، والبالغة من العمر 11 عاما، صديقتها لاتويا مواني، صاحبة الـ9 أعوام، من فكي تمساح، من خلال القفز على ظهر تمساح ثم فقأت عينيه، أثناء عودتهن من السباحة في جولة بالقرب من منزلهم في قرية "سندريلا"، حيث سمعن صراخًا صادرًا من الماء.

أصيبت الفتاة بالذهول لرؤية تمساح يجر صديقتها في الماء، واندفعت ريبيكا نحو الماء، وقفزت فوق التمساح وبدأت تفقأ عينيه إلى أن دفعته لإرخاء فكيه عن لاتويا، بحسب ما نقلت وسائل إعلام زيمبابوية.

وقالت ريبيكا لصحيفة "صنداي تايمز": "لقد خرجنا من الماء، ثم سمعنا لاتويا التي ظلت تسبح وحدها وهي تصرخ قائلة إن هناك شيئا كان يجرها من يدها، ولأنني كنت الأكبر بين الأطفال السبعة الآخرين، شعرت بالحاجة إلى إنقاذها".

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وذكرت التقارير أن الفتاة الشجاعة ركضت نحو التمساح الذي قبض على لاتويا من يدها وساقها، ثم بدأت في ضربه بقبضاتها، لكن ضرباتها على ما يبدو لم تزعج التمساح على الإطلاق، لذا استخدمت أصبعها في وكز عينيه حتى أرخى فكيها عن لاتويا، ثم سبحتا مبتعدتين عن التمساح الذي لم يهاجمهما ثانية.

ومن اللافت للنظر، أن ريبيكا تمكنت من إنقاذ صديقتها من دون أن تصاب بأي جروح، في حين تمت معالجة لاتويا، في مستشفى إقليمي، من جروح طفيفة لحقت بها، وأشاد والدا لاتويا بشجاعة ريبيكا وشكروها على إنقاذ حياة ابنتهم.

وقال والد لاتويا، فورتشن مواني: "كنت في العمل عندما علمت أن ابنتي تعرضت لهجوم تمساح أثناء السباحة. للحظة، فكرت في الأسوأ قبل أن أعلم أنها نجت بعد أن أنقذتها ريبيكا.. كيف تمكنت من فعل ذلك.. لا أعرف، تتعافى لاتويا حاليا بشكل جيد في مستشفى سانت باتريك، ونتوقع أن تخرج منها قريبا لأن إصاباتها ليست خطيرة".

وأكدت السلطات المحلية هجوم التمساح، مضيفة أن عدد هذه الحوادث أصبح مقلقا.