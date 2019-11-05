اتّجاهات الزّفاف التي ستجتاحُ مشهد الموضة خلال موسم 2020!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتطوّر الاتجاهات باستمرار في ساحة أزياء الزّفاف، فتحصد اتجاهات جديدة اهتمام العرائس، بينما تغيب أخرى لفترة من الزمن. وحسب خبيرة أزياء العرائس ليلي كايزر، هناك العديد من الصيحات التي ستتخلّى عنها العرائس، وأخرى ستنال شعبية واسعة في العام المقبل؛ حيث سيكون هناك تركيز أقلّ على الفساتين بأكمام الجرس، وخطوط العنق الوهمية، والكابات البارزة.

فيما يلي ستّة اتجاهات الزّفاف الجديدة، والتي ستحصد شعبية واسعة في العام المُقبل:

فساتين من وحي السبعينات والثمانينات

في حين أنَّ حفلة الزّفاف هي الحدث الأبرز بالنسبة للعروس، إلا أنّ حفلة البروفة وحفل الاستقبال بدورهما تتيحان للعروس فرصة استكشاف الإتجاهات الجريئة من أزياء العرائس. وحسب خبيرة الأزياء فإنّ الإتجاه الدارج في مثل هذه الحفلات، هي الفساتين المستوحاة من السبعينات و الثمانينات بصور ظلية جريئة غنيّة بتطريزات الترتر اللامع.

بدلات الجمبسوت

وإلى جانب الفساتين الجريئة، صرحت ليلي أنّ بدلات الجمبسوت هي الأخرى ستصبح من الإتجاهات الرائجة التي سترتديها العرائس في حفلات العشاء أو حفلات الاستقبال، خصوصًا في أنماط بيضاء أنيقة أو إصدارات مستوحاة من السبعينيات مغطّاة بالترتر.

الفساتين المزيّنة بالرّيش

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فساتين الرّيش هي من القطع التي يمكن أنْ تجعل أيّ عروس تشعر بالثقة عند ارتدائها في يوم زفافها، ولحسن الحظ ستبقى فساتين الزفاف المنمّقة بالرّيش من الصيحات الرائجة حتى العام المقبل. وحسب الخبيرة، إذا كنتِ ترغبين في ارتداء فستان الرّيش الأنيق، يمكنكِ إلقاء نظرة على مجموعة أوسكار دي لارنتا لربيع وصيف 2019 الغنيّة بالصّور الظلية المنمّقة بالرّيش.

مزيج التنورة والبنطلون

عندما يتعلّق الأمر بما سوف ترتديه العرائس العصريّة في يوم زفافهنّ، تتوقّع كايزر انتشار الصّور الظلية غير التقليدية، وتقول: "اتجاه التنانير فوق البنطلون والفساتين ذات الأطراف غير المتماثلة هي من الاتجاهات العصرية الرائدة في السنوات الثلاث الماضية، حيث ظهرت في مجموعات غاميتيستا فالي، وارتدت أمل كلوني إطلالة بهذا النمط في حفل Met Gala لهذا العام، كما أصبحت جزءًا من مجموعات أزياء العرائس لأشهر المصمّمين، مثل Rime Arodaky و Monique Lhuillier و Ines Di Santo".

الطّرحة الكاثوليكيّة

حتى إكسسوارات العرائس تشهد طفرة نوعية حاليًا، خصوصًا الطّرحة الكاثوليكيّة، والتي اصبحت متاحة في ألوان مختلفة جذابة وتطريزات رائعة، كما راينا في عرض ريم عكرا.

تسريحات الشّعر المزيّنة بالأزهار

إذا كنتِ مستعدّة لتبنّي اتجاه مباشر من المدرج ، فكّري في اتجاه الأزهار. فحسب الخبيرة، من المتوقّع رؤية المزيد من تسريحات شعر العرائس المزيّنة بالأزهار كما حدث في عرض أزياء العرائس من رودارتيه.