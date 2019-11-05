كيندال جينر"جنيّة" في عيد ميلادها بتوقيع مُصمم كويتي.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلتْ عارضةُ الأزياء العالمية، كيندال جينر، بعيد ميلادها الـ 24 في أجواء تنكرية بحتة، تماشيًا مع أجواء شهر تشرين الأول الذي يشهدُ احتفال الأشخاص حول العالم بما يُعرف بعيد "الهالوين" أو عيد "الرعب"، حيث يتفنّن فيه المحتفلون بارتداء أزياء مستوحاة من شخصيات من الأفلام أو القصص الخيالية وغيرها بعضها يُثير الرعب.

لكن كيندال اختارت أن تظهر على صورة "جنيّة" ذهبية تمتطي حصانها الأبيض وتدخل إلى حفل ميلادها المُقام في بلين دراجون في ويست هوليوود، والذي يشاركها فيه أصدقاؤها المشاهير بارتداء أزياء تنكريةٍ أيضًا أمثال جيجي وبيلا حديد وهايلي بيبر وإميلي راتاجكوفسكي وشقيقاتها كورتني وكايلي.

الفستان الذهبي القصير الذي غطّته أوراق الأشجار الذهبية واستطاع خطف أنظار الجميع وجاء مع إكسسوار أجنحة لامعة من "تامي لو كاسي"، وتاج ذهبي لافت من "رينالدي يوناردي" مع قرنين، حمل توقيع المصمم الكويتي يوسف الجسمي المعروف باسم جسميكو.

وفي هذا الصدد؛ كانت كيندال أشارت في الكثير من المرات، إلى أمنياتها بأن تكون "ساحرة كل عام" بالنسبة لعيد الهالوين، لكن الأمر هذا العام انتهى بها وهي ترتدي زي الجنيّات بالنجمة بطريقة مختلفة.

ولم تكن كيندال جينر الجنية الوحيدة، حيث تحوّلت شقيقتها الصغرى كايلي إلى جنيّة بفستان شفاف يحمل تطريزًا أرجواني اللون نسّقته مع جناجين لافتين.

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فيما حضرت جيجي حديد متنكّرة بزي القناع الأخضر، واختارت بيلا حديد أن تحضر هذا الحفل بإطلالة كات وومن.

وقامت شقيقات كيندال بتهنئتها عبر منشوراتٍ خاصةٍ على حساباتهن في إنستغرام حملت الكثير من المشاعر وتضمّنت مراحل حياة كيندال من الطفولة وحتى يومها هذا، خصوصًا والدتها التي نشرت العديد من صور طفولة ابنتها.

يُذكر أنَّ مصمم الأزياء الكويتي طرق باب العالمية بتصميماته وابتكار القصّات الجريئة واختيار الأقمشة الراقية من الماركات العالمية مثل والتافتا والشانتون والساتان فاي، بالإضافة إلى الخامات الهندية، حيث أصبح من أكثر المصممين الذين ساهموا في ملابس أشهر النجمات، واختار العديدُ من المشاهير تصاميمه بما في ذلك بيونسيه والنجمة باريس هيلتون.

كما كان متواجدًا مؤخرًا في دبي لتقديم مجموعته الجديدة في "Fashion Forward Dubai"، والتي وُصفت بأنها مُبهرة.