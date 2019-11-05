سان لوران متشبثّ بصيحة الشورت القصير لامرأة قوية ونافذة في صيف 2020

في اليوم الأول من أسبوع الموضة في باريس، كان هناك ثقلٌ كبير على كاهل نقّاد وعاشقي الموضة الذين انتظروا عرض ديور Dior ظهراً وعرض سان لوران Saint Laurent مساءً.

رغم رداءة الطقس وشدّة تساقط الأمطار، أخذ المدير الإبداعي أنطوني فاكاريلو في سان لوران فكرة أن باريس مدينة الأضواء على محمل الجدّ ووزّع الإضاءة على أطراف منصّة العرض في الهواء الطلق حيث مشت العارضات بثقة عالية وأنوثة مطلقة.

لم يكن هناك من رسائل سياسية مبطّنة أو حتى دعوات لأي انتفاضة، فقد صوّر فاكاريلو امرأة سان لوران كما يراها لصيف 2020 بإطارٍ ووحي من أجواء السبعينيات مع الكثير من الجرأة والإثارة.

بذلات التوكسيدو فقط لا غير

من بداية العرض حتى نهايته، لم نشهد سوى إطلالات متّشحة باللون الأسود. رغم أن العارضات مشين فعلاً تحت الأضواء، لكن خيار اللون الأسود جاء فعلاً بمكانه ليعكس لنا رؤية فاكاريلو وأسلوبه في تصوير المرأة القوية والقادرة على فعل كل شيء.

لم يكن هناك سوى شورتات قصيرة، ولكن هذا التكرار لم يكن مملّاً أبداً: الشورتات من القماش أو الدنيم أو الجلد اللامع منسّقة مع جاكيتات البلايزر من المخمل الأسود أو مع القميص الأبيض أو ذلك من الدنيم أو حتى مع الجيليهات. هذا الستايل الجديد جعلنا نؤكّد على صيحة الشورت القصير لموسم ربيع وصيف 2020 في خزاناتنا خاصّة لإطلالة السهرات والمناسبات.

لكنها لم تكن جريئة كثيراً، حيث قدّم أيضاً الشورت القصير حتى منطقة الركبة مع الحزام على الخصر ليمنح المرأة العملية حصّتها في العرض.

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الأجواء تغيّرت قليلاً وبدأت تظهر الفساتين بأقمشتها الشفّافة مثل الشيفون وقصّاتها الجريئة: منها ما امتلأ بالنقشات الذهبية والتطريزات اللامعة ومنها بقصّة الـV الواسعة عند منطقة الصدر المحدّدة بالحزام الجلدي على الخصر. هذا وقد اختار فاكاريلو لغالبية الإطلالات أن تكون الجزمات الجلدية أو تلك المخملية أو اللامعة هي الخيار الأنسب والأفضل: فهل أعجبتك؟

أما القسم الأخير فكان أكثر ملائماً لأجواء السهرة، أي فساتين الكوكتيل القصيرة والضيّقة مع أحذية الـStilletos أو الصنادل بالشرائط كذلك الجاكيت السوداء البرّاقة اللامعة ذات الكمّين الشفّافين أو حتى الجامبسوت من الترتر الأسود.

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