سلالم "الجوكر" تجذب زوار نيويورك.. "لازم في السيلفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

للوهلة الأولى لا تبدو مجموعة طويلة من الدرجات بين مبنيين سكنيين في برونكس التي تربط شارع شكسبير أفينو بشارع أندرسون أفينو، شيئا كبيرا يستدعى النظر إليه.

ولكن منذ ظهرت في مشهد بارز بفيلم "الجوكر"، يتوافد السياح والسكان المحليون على هذه الزاوية ببرونكس بصفة خاصة.

وأصبحت هذه الدرجات غير المميزة البعيدة عن أغلب المناظر الجميلة بنيويورك، خلفية لعدد لا يحصى من صور السيلفي المرفوعة على إنستجرام. وتحدثت وسائل الإعلام الأمريكية عن أن بعض الزوار يرتدون حتى زي الجوكر ليرقصون خلال نزول الدرجات مثلما فعل خواكين فينيكس في الفيلم.

ولكن ليس كل المحليين سعداء بهذا، ولجأ الكثير منهم إلى مواقع التواصل الاجتماعية للشكوى من التدفق المفاجئ للسياح ما حول ضاحيتهم إلى ساحة تصوير.