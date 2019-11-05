محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- يعاني بعض الأشخاص من برودة اليدين بشكل مستمر بغض النظر عن درجة الحرارة الخارجية.. فعلام يدل ذلك؟ للإجابة عن هذا السؤال، أوضح الدكتور هانز ميشائيل مولنفيلد أن برودة اليدين المستمرة تعد جرس إنذار للإصابة بأمراض خطيرة مثل اضطرابات سريان الدم وقصور القلب والقصور الوظيفي للغدة الدرقية واضطرابات الأيض والاضطرابات الهرمونية. لذا شدد الممارس العام الألماني على ضرورة استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء برودة اليدين المستمرة، مشيرا إلى أنه يمكن تنشيط سريان الدم من خلال ممارسة رياضات قوة التحمل كركوب الدراجات الهوائية والسباحة لمدة 30 دقيقة بمعدل 3 مرات أسبوعيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برودة اليدين المستمرة جرس إنذار للإصابة بأمراض خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.