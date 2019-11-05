الذكاء الاصطناعي يكشف أمراض القلب من نبضة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أكد مشاركون في مؤتمر دولي بدبي أن الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوت في المجال الصحي، سيحد من الأخطاء الطبية بنسبة كبيرة جدا، وسيسهم في إجراء الجراحات بدقة تقترب من مئة بالمئة .

وأفاد متخصصون مشاركون في "المؤتمر الخليجي الثاني لتطوير كوادر الرعاية الصحية الرقمية" بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي رفعت من جودة القطاع الصحي في دول الخليج، ولفتوا إلى أنها تتيح الاكتشاف المبكر للأمراض، أو توقعها قبل حدوثها، وتمكن من استشراف طرق العلاج وتوفير الرعاية الصحية الأفضل للمرضى بدقة متناهية.

وذكروا أنه أصبح بإمكان الأطباء التنبؤ بإمراض القلب والإصابة بقصور في عضلة القلب من خلال فحص نبضة واحدة وبدقة مئة بالمئة، عبر برامج الذكاء الاصطناعي.

وقالوا إن الذكاء الاصطناعي لن يستبدل الأطباء، لكنه سيكون بمثابة مستشار للطبيب الذي يتخذ قرار العلاج، مشيرين إلى أن مستقبل الأطباء مرهون بمعرفة تقنياته والإلمام بها على أكمل وجه.

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ونبه المؤتمر إلى أن نقص كوادر الرعاية الصحية المؤهلة للتعامل مع التقنيات الطبية الرقمية، يعد عقبة رئيسة في الاستفادة من التطبيقات الحديثة وخدمات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي بالدول العربية.

وقال الدكتور أسامه الحسن، الاخصائي بإدارة المعلوماتية الصحية والصحة الذكية بهيئة الصحة في دبي والمنسق العام للمؤتمر، إن المؤتمر شارك فيه أكثر من 70 متحدثا يمثلون 20 دولة، من أجل تبادل الخبرات والتعرف على أحدث الممارسات في مجالات تطوير كوادر الرعاية الصحية الرقمية، بإشراف المجموعة الخليجية لتطوير كوادر الرعاية الصحية الرقمية ورعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات و شراكة استراتيجية مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأضاف الحسن للصحفيين في ختام المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام، أن المؤتمر يهدف إلى دعم توطين كوادر الصحة الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تصميم مناهج تعليمية متخصصة و مسارات مهنية جاذبة للكوادر الوطنيه الشابة تمهيدا لانخراطها في هذا المجال الحيوي بما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي ورفع كفاءة المنظومة الصحيه ككل.

وقال الدكتور عمرو بن أحمد جمال، استشاري طب الأسرة و المعلوماتية الصحية بكليه الطب في جامعة الملك سعود بالرياض ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، إن برنامج المؤتمر تضمن 10 ورش عمل تدريبية متخصصة في مسارات الصحة الرقمية، من بينها ورشة لتصميم الكفايات المهارية لمسارات وظائف الصحة الرقمية، وقد تمت مناقشة إطار الكفايات المهارية للمعلوماتية الصحية والذي تم تطويره من قبل هيئة التخصصات الصحية كنموذج محلّي للمسارات الوظيفية للسعودية ودول الخليج، كما تم استعراض تجارب عالمية للوصول إلى المواءمة بين مخرجات البرامج الأكاديمية واحتياجات الصحة الرقمية.