تألقي بالتنورة الجلد البليسيه ضمن فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك 2020

التنانير من قطع الملابس التي لا يمكن الاستغناء عنها في خزانة كل منا. وعلى مدار سنوات كانت هناك أشكال مختلفة للتنانير، فتارة التنورة الشيفون ثم البليسيه والمنقوشة وهكذا وصولاً للتنورة الجلد التي ظهرت منذ سنوات، واختفت لتعود هذا العام من جديد ضمن فعاليات أسبوع الموضة بنيويورك 2020. ويبدو أن مصممي الموضة يدركون مدى حبنا كفتيات للتنانير، لذلك يبدعون كل عام في تصاميمها. فيمكننا ارتدائها بمختلف الأوقات والمناسبات.

فإن كنت تقومين بجولة تسوق هذه الأيام، فلاشك أنك شاهدتي التنورة البليسيه الجلدية رائجة بمختلف المتاجر. فهي تأتي بأطوال مختلفة، كما أنها تناسب موسمي الخريف والشتاء. لذلك كوني على يقين أنك إن حصلت على واحدة خلال هذه الأجواء الخريفية، فسوف يمكنك استغلالها بسهولة في موسم الشتاء.

وبما أننا نسعى دائماً لرائحتك، حاولنا أن نجمع لك قائمة بالمتاجر التي توفر التنورة البليسيه الجلد...

التنورة البيلسيه الجلدية بستايل الـPaper Bag

يوفر متجر زارا Zara تصاميم متنوعة من التنورة البليسيه الجلدية ومن أبرزها تلك القصيرة التي تأتي بستايل الـPaper Bag. وهي تبدو مناسبة بشكل أكبر للإطلالات الكاجوال. فيمكنك تنسيقها مع قميص أو توب مع وضعه بداخل التنورة للحصول على مظهر أنيق.

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التنورة البليسية الجلدية المطبوعةأما إن كنت ترغبين في تنورة بليسيه جلد ولكن بالوقت ذاته مطبوعة أو منقوشة. فمتجر مانجو Mango يوفرها لك. ونعتقد أنها ستكون خيار جيد في الإطلالات الكلاسيكية البسيطة.

التنورة البليسيه الجلدية الميديوإذا كنت من اللاتي يفضلن التنانير الميدي، فننصحك بالتنورة البليسيه الجلدية من بيرشكا Bershka. والذي يوفرها بتصاميم مختلفة منها الضيق والواسع.

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التنورة البليسيه الجلدية المينيأما إن كنت ترغبين في تنورة تناسب إطلالتك المسائية. فنعتقد أنه لا يوجد أفضل من التنورة البليسيه الجلدية الميني وتنسيقها مع بلوزة دانتيل تناسب سهرتك. ويوفرها لك متجر ASOS.

وان كنت تبحثين عن أفكار لتنسيق التنورة الجلدية مع إطلالتك، نعتقد أن الصور التالية ستساعدك كثيراً...

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