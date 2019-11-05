النجمات تتألقن بإطلالات مونوكروم ساحرة في حفل "هوليوود فيلم أواردس"

واشنطن ـ رولا عيسى
تألّقت النجمات على السجادة الحمراء في حفل جوائز أفلام هوليوود السنوي 23rd Annual Hollywood Film Awards، بإطلالات ساحرة طغت عليها الفساتين المونوكروم بالأبيض والأسود، فخطفت كل من نيكول كيدمان Nicole Kidman، رينيه زيلويغر Renee Zellweger، شارليز ثيرون Charlize Theron، وجنيفير غارنر Jennifer Garner وغيرهنّ.
بالأسود، تألقت زيلويغر بفستان ميدي من مجموعة A.W.A.K.E تميّزت بقصة الياقة الهندسية باللون الأبيض والأكمام الطويلة، لتكمل اللوك برفقة شعر أنيقة وحذاء ستيليتو أسود. أما شارليز ثيرون فبدت ساحرة بتصميم من مجموعة الكسندر ماكوين Alexander McQueen لخريف 2019، تألف من فستان تونيك tunic مرصّع بالكريستالات وسروال أسود. من جهتها، إختارت جنيفير غارنر فستان ماكسي أسود بقصة أكتاف bardot مع الشق الجانبي من تصميم ستيلا ماكارتني Stella McCartney.
أما باللون الأبيض، فقد تألقت نيكول كيدمان بفستان من قماش الستان من تصميم Loewe، تميّز بتطريز الورود والأكمام الطويلة المنفوخة. وأضافت لهذا اللوك المونوكروم حذاء باللون الأحمر. وباللون نفسه لكن بنقشة البولكا دوت أطلت اوليفيا وايلد بفستان من تصميم مايكل كورس.
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