طرق سهلة وبسيطة تساعد في تنعيم الشعر وانسيابه

تسعى الكثير من الفتيات في معرفة المزيد عن الطرق، التي تمكنهن في الحصول على شعر انسيابي، فما بين التردد على صالونات التجميل وشراء المستحضرات الغالية ظنا بأنها الطريقة التي تعطيهن النتيجة المرغوبة.

وللحصول على شعر انسيابي وطويل، يمكن اتباع طرق بسيطة وغير مكلفة وتساعد في تحقيق ما تريده الفتيات، وذلك بحسب ما عرضته صحيفة "تايمز أوف إنديا".

زيت الشعر

استخدام زيت الشعر من الطرق البسيطة التي تعطي نتيجة جيدة، فهو يساعد في زيادة الدورة الدموية وتوفير الرطوبة التي يحتاجها الشعر، وينصح باستخدام الزيت مرة أسبوعيًا، وإذا كان الشعر جافا يمكن استخدامه مرتين في الأسبوع.

الحفاظ على الزيوت الطبيعية

يجب عدم غسل الشعر كثيرًا، وذلك للاحتفاظ بالزيوت الطبيعية المتواجدة به، والتي تعمل على تغذية فروة الرأس وتعزيز نموه.

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المنتجات الطبيعية العضوية

يجب العناية الجيدة عند اختيار المنتجات الطبيعية الخالية من السليكات والكبريتات، فالتخلص من المواد الكيميائية تساعد على موازنة مستويات الرطوبة المثالية للشعر.

تجنب الحرارة

الاستخدام المتكرر لمجففات الشعر والحرارة الشديدة تجعل الجذور أكثر ضعفا ويؤدي إلى تكسير الشعر.