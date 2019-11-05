يعتبر رول الكفتة بالجبنة من أكثر الأطعمة المفضلة لدي كثيرين، وبخاصة الأطفال وتتفنن ربات المنازل في إعدادها بطرق مختلفة. وإليك طريقة عمل رول الكفتة بالجبنة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي المقادير لحمة مفرومة صوص باربكيو دبس رمان ملح فلفل أسود قرفة بصل بهارات جوزة الطيب توست Advertisements بابريكا جبنة موتزاريلا جبنة ثوم بيض طريقة تحضير رول الكفتة بالجبنة - يخلط التوست المقطع مع ملح وفلفل وقرفة وجوزة الطيب والبابريكا ويضاف إليه البيض والزعتر والباربكيو و دبس الرمان في الكبة. - يضاف البصل والثوم في الكبة مع البهارات و خليط التوست. - تضاف اللحمة المفرومة إلى الخليط وتقلب جيداً. - يرفع الخليط على ورق زبدة و يحشى بالجبنة و ترفع في قالب الفرن - تدهن بخليط الباربكيو و دبس الرمان و تدخل الفرن حتى تنضج تماماً و تقدم بالهنا

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