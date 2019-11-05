استخدامات جمالية للنشا للبشرة والشعر

النشا يعزز الشعر ويجعله الأقوى والأجمل، وكان أول استخدام معروف له منذ أكثر من ألف عام في اليابان، كما أنه يحتوي على مواد معروفة للمساعدة في حماية وإصلاح بشرتك. ويستعرضها التقرير التالي بحسب موقع "هيث لاين" الطبي.

استخدامات النشا للبشرة

تفتيح البشرة

يوصي العديد من الخبراء باستخدام النشا لتفتيح البشرة أو تقليل البقع الداكنة. في الواقع، تحتوي الكثير من المنتجات التجارية، بما في ذلك الصابون والأحبار والكريمات على النشا.

النشا للوجه

أظهرت دراسة 2013 أن النشا يمكن أن يساعد في تحسين تلف الجلد من الشمس. ويزيد من الكولاجين في البشرة، ما يحافظ على نضارة البشرة ويساعد على منع التجاعيد. كما أن له خصائص واقية من الشمس.

تظهر دراسات أخرى أدلة قوية على الفوائد المضادة للشيخوخة من النشا بسبب خصائصه المضادة للأكسدة.

جفاف الجلد

يساعد النشا في تقليل تهيج الجلد الناجم عن سلفات لوريل الصوديوم (SLS)، وهو مكون موجود في العديد من منتجات العناية الشخصية. أظهرت الدلائل القصصية أن استخدام النشا مرتين في اليوم يساعد الجلد الذي تم تجفيفه وتلفه بواسطة SLS.

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الأكزيما وحب الشباب والطفح الجلدي والالتهاب

استخدام النشا موضعياً يمكن أن يهدئ البشرة، ويزيل العيوب الناتجة عن الأمراض الجلدية مثل الأكزيما، ويساعد على التئامها، وكذلك حب الشباب والطفح الجلدي والالتهابات.

استخدامات النشا للشعر

الشعر المصبوغ

يمكن علاج الشعر الذي تم صبغه بواسطة إينوسيتول، وهي مادة كيميائية موجودة في النشا، حيث يساعد في إصلاح الشعر التالف من الداخل إلى الخارج، بما في ذلك انقسام الأطراف.

لمعان الشعر

يمكن لشطف شعرك بالنشا أن يضيف لمعانًا لشعرك ويساعد في الحفاظ عليه قويًا وصحيًا، بعد غسل الشعر بالشامبو والبلسم، وذلك بسكب كمية كبيرة من النشا مع الماء على شعرك. قم بتدليكه برفق في فروة الرأس والشعر، ثم اشطفه جيدًا بالماء.

بلسم للشعر

يمكن أيضا أن تستخدم النشا والماء كبلسم للشعر بعد غسل الشعر بالشامبو، استخدم ماء النشا على شعرك مع بضع قطرات من زيت اللافندر الأساسي أو زيت إكليل الجبل الأساسي. دع ماء النشا في شعرك لمدة 10 دقائق، ثم اشطفه بالماء البارد.