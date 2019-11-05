قدمت الشيف سالي فؤاد، طريقة عمل سلطة الدجاج والأناناس، وذلك من خلال برنامجها "زعفران وفانيلا" الذي يعرض على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع السلطات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل سلطة الدجاج والأناناس 2 صدر دجاج مشوي أناناس خس كابوتشا أفوكادو طماطم شيري بيكان الصوص نصف كوب مايونيز نصف كوب زبادي Advertisements 2 فص ثوم 1 ملعقة صغيرة مستردة 3 ملعقة كبيرة ليمون ملح طريقة عمل سلطة الدجاج والأناناس في طبق التقديم يوضع خس مع شرائح أفوكادو وقطع أناناس وبيكان. تقطع صدور الدجاج المشوي وتوضع في الطبق مع الطماطم الشيري. لعمل الصوص يخلط المايونيز مع الزبادي والثوم المفروم والمستردة والليمون والملح. يوضع الخليط في كيس حلواني ويصب على طبق السلطة ويقدم بارد.

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