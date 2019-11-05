طريقة عمل سلطة الباذنجان والبنجر

حضري على سفرتك اليوم، سلطة الباذنجان والبنجر، الشهية والغنية بالفيتامينات والمعادن اللازمة لبناء وصحة الجسم، وإليكِ الطريقة بخطوات الشيف شربيني. مقادير سلطة الباذنجان والبنجر باذنجان مقلي بنجر جزر سكر طحينة لبن رايب ليمون Advertisements ثوم خل زيت زيتون ملح – فلفل طريقة تحضير سلطة الباذنجان والبنجر قومي بتقطيع الجزر، والباذنجان المقلي إلى مكعبات متوسطة الحجم. افرمي البنجر مع السكر في كوب صغير افرمي الثوم مع عصير الليمون، والطحينة، ثم ضيفييه مع خليط البنجر والسكر. ضيفي اللبن الرايب واضربيهما بالمضرب الكهربائي. ضيفي الخليط السابق للجزر والباذنجان، مع الخل والملح والفلفل.

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