بديل بوتكس الشعر الطبيعي

أصبح فرد الشعر بالبوتكس، واحدا من اهتمامات بعض الفتيات، التي تعمل على الظهور بخصلات شعر ناعمة، وأكثر كثافة، إلا أنه يحتوي على العديد من المواد الكيماوية، فضلًا عن ارتفاع أسعاره.

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني، أشارت في إحدى حلقاتها لبديل البوتكس الطبيعي، لفرد وتنعيم الشعر، تعرفي عليه.

مكونات بديل بوتكس الشعر

1/4 كوب حليب

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ملعقتان عسل

طريقة الاستخدام

اخلطي المكونات جيدًا، وافرديها من الجذور للأطراف بشكل متساوي.

ارتدي قناع بلاستيك، ثم ابدأي بغسل الشعر جيدا عقب مرور نصف ساعة.

اغسلي الشعر جيدًا بالشامبو، وكرري الوصفة أسبوعيا.