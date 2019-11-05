كيك التفاح هو نوع من أنواع الحلويات التى تتميز بنكاهتها الشهية، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل كيك التفاح المقلوب، على طريقة الشيف نرمين هنو، مقدمة برنامج "زي السكر"، على سي بي سي سفرة. المقادير كاسترد التفاح نصف كوب سكر بني. 4 تفاح مقطع مكعبات صغيرة. الكيك 2 ونصف كوب دقيق. 3 ملعقة صغيرة بيكنج بودر. نصف كوب زبدة. 1 ونصف كوب سكر. 2 بيض. 1 كوب حليب. 1 ملعقة صغيرة فانيليا. رشة ملح. طريقة التحضير تجهز صينية بزبدة ودقيق يسخن الفرن على درجة حرارة 160 Advertisements كاسترد التفاح تسخن الزبدة والسكر على النار حتى يذوب السكر يضاف التفاح، مع التقليب، حتى يطهى التفاح الكيك تخلط جميع المكونات الجافة معا، وتترك جانبا يمزج البيض مع السكر، والزبدة، والفانيليا تضاف المكونات الجافة والحليب يوضع الكاسترد في الصينية، ثم مزيج الكيك تخبز في الفرن 30 دقيقة، وتترك لتبرد تماما تقلب من الصينية، وتقدم

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