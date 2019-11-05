محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قال البروفيسور كريستيان فولفينج إن الشعور بحرقان وألم أثناء التبول يرجع إلى أسباب عدة، مثل التهاب المثانة أو التهاب الإحليل أو وجود حصوة في المثانة أو الإحليل، وفي حالات نادرة قد ينذر ذلك بسرطان المثانة أو سرطان الإحليل.
وأضاف أخصائي المسالك البولية الألماني أن الشعور بحرقان وألم أثناء التبول قد يشير أيضا إلى تضخم البروستاتا أو التهابها لدى الرجال، خاصة كبار السن منهم.
وشدد فولفينج على ضرورة استشارة الطبيب إذا كانت المتاعب شديدة أو في حال استمرارها لمدة طويلة أو إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الحمى والتقلصات ووجود دم في البول.
كانت هذه تفاصيل خبر أسباب الحرقان أثناء التبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.