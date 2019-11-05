أسباب الحرقان أثناء التبول

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال البروفيسور كريستيان فولفينج إن الشعور بحرقان وألم أثناء التبول يرجع إلى أسباب عدة، مثل التهاب المثانة أو التهاب الإحليل أو وجود حصوة في المثانة أو الإحليل، وفي حالات نادرة قد ينذر ذلك بسرطان المثانة أو سرطان الإحليل.

وأضاف أخصائي المسالك البولية الألماني أن الشعور بحرقان وألم أثناء التبول قد يشير أيضا إلى تضخم البروستاتا أو التهابها لدى الرجال، خاصة كبار السن منهم.

وشدد فولفينج على ضرورة استشارة الطبيب إذا كانت المتاعب شديدة أو في حال استمرارها لمدة طويلة أو إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الحمى والتقلصات ووجود دم في البول.