بـ72 دولارًا.. استمتع بتجربة مميزة لتسلق الجليد في النمسا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تسلق الجليد، هذه الرياضة المرعبة حيث تستخدم فأسين لصعود الكتل الكبيرة من الثلوج المعلقة، هو شيء تشتهر به النمسا، وهذا العام هو فترة جيدة للزيارة وتجربة هذا.

ويرجع هذا؛ لأن وادي بيتستال بمنطقة الألب النمساوية المعروف بتشكيلاته الجليدية الرائعة، يحتفل بالذكرى العشرين لمهرجان "أيس توتال" هذا الشتاء.

ومن 17 إلى 19 يناير 2020، سيتمكن متسلقو الجليد المبتدئون والمحترفون مجددا من تجربة هذه الرياضة خلال أكبر مهرجان لتسلق الجليد في البلاد. وسيكون هناك مرشدو جبال مرخصون لتقديم المساعدة، فلا داعي للخوف.

وبحسب الجهة المنظمة، تبلغ رسوم دخول المهرجان 65 يورو (72 دولارا) وتشمل فرصة اختبار معدات جديدة.