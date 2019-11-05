وصفات طبيعية لتنعيم الشعر المجعد

إذا كان شعرك كيرلي، أو مجعد وترغبين في الحصول على الشعر المفرود الناعم دون تعريضه للحرارة، يمكنك تجريب تلك الوصفة الطبيعية في المنزل، لتنعيمه والحصول على أفضل النتائج يجب الاستمرار فيها لبضعة أسابيع متتالية.

خل التفاح لتنعيم الشعر

خل التفاح واحد من الحلول السحرية، والتي يمكن أن تنعم الشعر في غضون أسابيع قليلة، كما أنه يحافظ على رونقه لامعا وجذابا، يقضي على التقصيف ويفرده بشكل طبيعية.

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طريقة استخدام خل التفاح

يمكنك وضع كمية متساوية من خل التفاح مع الماء، وبعد استخدام الشامبو والبلسم الملائمين لشعرك، ضعي محلول خل التفاح على شعرك كشطفة نهائية، ثم اغسليه بالماء النقي، بحيث يزال من الشعر، ويمكنك تكرار هذه التجربة مرتين كل شهر.

خل التفاح أسبوعيا

هذه الطريقة أكثر فاعلية، ويمكنك وضع كمية متساوية من خل التفاح مع الماء، واغمسي فيه قطنة ثم مرريها على فروة رأسك مباشرة، ثم اغسليه بالماء فقط، وللحصول على أفضل النتائج، كرري تلك التجربة أسبوعيا.