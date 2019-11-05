سلطة البطاطس، أو البطاطس المهروسة، هي كذلك البطاطس البيوريه، لطريقة إعدادها بعض الخطوات للحصول على أفضل طعم، حيث يستعرض التقرير التالي طريقة عمل البطاطس البيوريه في البيت. المقادير 1/2 كيلو بطاطس مقطعة مكعبات. 1/3 كوب لبن. ملعقة كبيرة زبد في درجة حرارة الغرفة. رشة جوزة الطيب. ملح وفلفل أبيض (حسب الرغبة). Advertisements طريقة التحضير يسلق البطاطس على النار لمدة 10 -15 دقيقة. تصفى البطاطس من الماء، وتهرس جيدا. يضاف الزبد للبطاطس أثناء الهرس. تضاف جوزة الطيب، والملح والفلفل الأبيض، حتى تتداخل كل المكونات. يضاف اللبن على البطاطس المهروسة، وتقلب جيدا، تقدم. يمكن التزيين بالبقدونس، وزيت الزيتون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل بطاطس بيوريه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.