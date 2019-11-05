مجانا.. مسرح للطفل يزور مدارس الإسكندرية والقاهرة

تقديم فن راق للأجيال القادمة، هو هدف "مسرح الطفل"، المجاني، المقرر أن يزور عددا من مدارس محافظتي القاهرة والإسكندرية الفترة المقبلة بقيادة السيناريست أيمن فتيحة، لتقديم عروضه.

وقال «فتيحة»، لـ«الوطن»، إن مسرح الطفل مشروع يجوب نحو 50 مدرسة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وبعض المناطق الأخرى، وذلك بدعم من إحدى شركات المواد الغذائية، إيمانا منها بأهمية المشاركة المجتمعية: «أطلقنا مسرح الطفل العام الماضى فى الإسكندرية، وحقق نجاحاً كبيراً، وتجاوب معه الأطفال بشكل إيجابى، لذلك قررنا التوسّع فى المشروع والخروج إلى محافظات أخرى».

وأوضح أن العرض الجديد، يحمل اسم «صندوق عجل» وهو عبارة عن نص فانتازي كوميدي، يدور حول الملك خوفو والفنان سيد درويش، إذ يتم تجسيدهما للأطفال، بهدف إمدادهم بالمعلومات بشكل فني خفيف، لافتا إلى أن العرض سينطلق في عدد من مدارس القاهرة، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأعرب عن تمنيه بأن تنتشر هذه الفكرة، بين المؤسسات، بهدف دعم «مسرح الطفل» والتجول في مدارس مصر كافة، وأن يُخصص جزء من الميزانية الموجّهة للإعلانات، إلى هذا المشروع، بهدف تنشئة الأجيال الجديدة على أسس صحيحة.