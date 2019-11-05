صور.. استوحي فساتين سهرة للخريف من "لوك" الفنانات في حفلات أكتوبر

يعتبر الخريف موسم زواج وخطوبة وسهرات ليلية، ولكن تقلبات الجو تتطلب ستايل ولوك مختلف للفساتين.

وشهد شهر أكتوبر العديد من الحفلات للفنانات، والتي يمكن أن تكون مؤشر لفساتين السهرة خلال فصل الخريف على النحو التالي:

نانسي عجرم

أحيت الفنانة نانسي عجرم حفلا غننائيا في موسم الرياض، واختارت لهذا الحفل "جامب سوت"، رائع من اللون الأسود اللامع، تميز بأكمامه الطويلة، وبالبنطلون الشالستون وهو موضة هذا الموسم، وتلائم تلك الإطلالة الحفلات والسهرات المختلفة، أنيقة وبسيطة في آن واحد.

سميرة سعيد

في دار الأوبرا في سلطة عمان بمدينة مسقط، بمناسبة يوم المرأة العمانية، أحيت الفنانة سميرة سعيد حفلا غنائيا، تألقت فيه بفستان من اللون الأسود، يشبه في أعلاه "القفطان المغربي"، حيث زينته الخطوط الذهبية أعلاه، وتميز بكونه فضفاضا، وله أكمام طويلة.

ديانا حداد

ومن موسم الرياض من جديد، أطلت الفنانة ديانا حداد بفستان من اللون البابي بلو الفاتح، المزين بخرز من نفس اللون، مع حزام حدد منطقة الوسط، وميز الفتسان أكمامه الشفافة.

Advertisements

أصالة

فستان من اللون المارون الأنيق، مع أكمام شيفون ميز لوك الفنانة أصالة في حفلها بموسم الرياض، وأكملت إطلالتها بمكياج مناسب وتسريحة شعر قصير.

نجوى كرم

البابي بينك والأكمام الواسعة المفتوحة، فستان سهرة قوي ظهرت به نجوى كرم، خلال حفلها بموسم الرياض، برقبة، وزينه الفضي اللامع.

معظم تلك الفساتين تلائم الجو المعتدل للخريف، خاصة مع ميل درجات الحرارة للبرودة ليلا.