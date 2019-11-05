أغلقت مدرسة الجمهورية الابتدائية في كفر الشيخ لمدة 3 أيام، نتيجة إصابة نحو 16 تلميذا بمرض الجديري المائي، وهو مرض فيروسي معد، ينتقل بسهولة بين الأشخاص، بحسب ما أوضح الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، وتابع أنه هو مرض فيروسي معدٍ ينتقل بسهولة كبيرة عن طريق الجهاز التنفسي مع اختلاط الأطفال.
وقدم الناظر بعض النصائح التي يمكن اتباعها خلال الإصابة بالمرض، وذلك عبر صفحته على "فيس بوك".
المرض ليس بالخطير ولا يستحق حالة الفزع والخوف التي نلاحظها من أهل الطفل المصاب.
يحتاج المريض إلى راحة في المنزل لمدة أسبوع.
يجب تجنب الاستحمام.
العلاج يكون عبر تناول ملعقة "تلفاست" صباحا ومساء.
دهان الجلد بمحلول "كلامينا" مرتين يوميا.
يفضل تناول ملعقة عسل نحل يوميًا صباحًا.
كما يجب الإكثار من شرب السوائل.
كما يجب أن يتناول المريض الغذاء الجيد بصفة عامة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غلق مدرسة بسببه.. نصائح للتعامل مع الجديري المائي أثناء الإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.