بعد غلق مدرسة بسببه.. نصائح للتعامل مع الجديري المائي أثناء الإصابة

أغلقت مدرسة الجمهورية الابتدائية في كفر الشيخ لمدة 3 أيام، نتيجة إصابة نحو 16 تلميذا بمرض الجديري المائي، وهو مرض فيروسي معد، ينتقل بسهولة بين الأشخاص، بحسب ما أوضح الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، وتابع أنه هو مرض فيروسي معدٍ ينتقل بسهولة كبيرة عن طريق الجهاز التنفسي مع اختلاط الأطفال.

وقدم الناظر بعض النصائح التي يمكن اتباعها خلال الإصابة بالمرض، وذلك عبر صفحته على "فيس بوك".

المرض ليس بالخطير ولا يستحق حالة الفزع والخوف التي نلاحظها من أهل الطفل المصاب.

يحتاج المريض إلى راحة في المنزل لمدة أسبوع.

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يجب تجنب الاستحمام.

العلاج يكون عبر تناول ملعقة "تلفاست" صباحا ومساء.

دهان الجلد بمحلول "كلامينا" مرتين يوميا.

يفضل تناول ملعقة عسل نحل يوميًا صباحًا.

كما يجب الإكثار من شرب السوائل.

كما يجب أن يتناول المريض الغذاء الجيد بصفة عامة.