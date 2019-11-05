فيديو.. عكس المعتاد.. فنانة كويتية تجري عملية تجميلية لتطويل الأنف

عادة ما تلجأ الكثير من الفنانات لعملية تصغير ونحت الأنف، وليس تطويله، وهي العملية التجميلية التي أجرتها الفنانة الكويتية أمل العوضي، ووثقت تفاصيلها عبر حسابها على "سناب شات".

وفي الفيديو الذي وثقت من خلاله تفاصيل عملية تجميل، أوضحت "العوضي" أنها لا تحب الأنف الصغير وهو ما دفعها لعملية تطويل الأنف: "سوف نقوم بتطويل الأنف قليلا".

وبعد إجراء العملية، ظهرت "العوضي" في مقطع فيديو آخر، ذكرت من خلاله أن العملية الجراحية سهلة وبسيطة وغير مؤلمة، ووجهت الشكر لطبيب التجميل.

وأمل العوضي هي فنانة ومذيعة كويتية، بدأت العمل في سنة صغير وشاركت في تقديم برنامج "تليفزيون الأطفال"، واختيرت بعد ذلك لتقديم برنامج المسابقات الرمضاني، وقدمت أيضًا العديد من الأعمال الدرامية على شاشة تليفزيون الكويت.