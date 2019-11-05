"وقفة الكوع".. ياسمين صبري تستمر في إبهار متابعيها بحركات رياضية صعبة

من فترة لأخرى تشارك الفنانة ياسمين صبري، متابعيها، صورها وهي تمارس اليوجا والتمارين الرياضية الصعبة، وكان آخرها ما نشرته، اليوم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت "ًصبري" صورتها وهي واقفة على رأسها مستندة على "كوعها"، معلقة على الصورة: "وقفة الكوع.. أنا أدفع وأدفع وأدفع بدون توقف".

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تلقت ياسمين صبري، تعليقات الكثيرين من متابعيها الذين عبروا عن إعجابهم بحركاتها الصعبة: "مش هينفع كدا مش قادرة" "قلبي أقسم بالله يا جماعة".. "البطل".. "يا بطل يا جامد".

وكانت ياسمين صبري، لعبت دور البطولة المطلقة لأول مرة، في ‏شهر ‏رمضان ‏الماضي، ‏من ‏خلال ‏مسلسل "حكايتي"، من بطولة وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد ‏صلاح ‏حسني، وتأليف محمد ‏عبد ‏المعطي، ‏إخراج ‏أحمد سمير فرج.