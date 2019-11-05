علق المخرج هادي الباجوري، على الشائعة التي انتشرت مؤخرًا حول انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين رئيس، والتي كانت نفتها هي الأخرى من قبل.
فذكر "الباجوري" خلال لقائه مع برنامج "The Insider بالعربي": "أي كلام.. الحكاية أن ياسمين كتبت كومنت على فكرة الانفصال فالناس خدت على أن إحنا اللي هننفصل ومش حقيقي خالص".
وكانت الفنانة ياسمين رئيس، نفت أيضًا شائعة طلاقها بصورتين رومانسيتين تجمعها بزوجها "الباجوري"، نشرتهما عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، واكتفت وقتها، بوضع "إيموشن" قلب على الصورتين، دون كتابة تعليق.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. هادي الباجوري يرد على شائعة انفصاله عن ياسمين رئيس: أي كلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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