أديب لـ"الطباخ": عاوزة تدمري الشرنوبي بعد فشل الخطوبة.. والأخيرة ترد

ردت المنتجة سارة الطباخ، مالكة شركة "إيرث برودكشن"، على سؤال الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر" حيث قال: "بتدمري محمد الشرنوبي بعد فشل الخطوبة؟"، حيث لجأت الطباخ إلى نقابة المهن الموسيقية وتقدمت بشكوى ضده بعد أن أخل بالتعاقد مع الشركة، وعلى إثرها أصدرت النقابة قرارًا بمنع الشرنوبي عن الغناء.

وقالت سارة الطباخ، في مداخلة للبرنامج، إن علاقتها بالفنان محمد الشرنوبى علاقة عمل، بينما الارتباط والخطوبة والزواج قسمة ونصيب، مضيفة: "أزمتى مع الشرنوبى مش أزمة شخصية لكن في فلوس اتصرفت ولازم ترجع"، حيث إن الأزمة الحالة أزمة تعاقدية وقرار نقابة المهن الموسيقية جاء بسبب إخلال المطرب ببنود التعاقد مع الشركة والإخلال بها.

وتابعت: "الشرنوبي هو ابن الشركة، والشركة ساندته على مدار 3 سنوات خاصة في إنتاج ألبومه الغنائي الأول، لكنى فوجئت بعد صدور الألبوم برفض المطرب الاستمرار في تعاقده بالشركة، لحد الآن لم ألجأ إلى القضاء، وقررت اللجوء إلى نقابة المهن الموسيقية وتقديم شكوى تتهم المطرب بإخلاله بالتعاقد المبرم بيننا، لذا جاء قرار النقابة بوقف المطرب بعد بحث الشكوى لمدة طالت عن 3 أشهر.

وأوضحت أنه كان من الضروري أن يقوم الشرنوبي بدعم الشركة التي وقفت بجانبه من خلال الالتزام بالاتفاق الذي أبرم معها، كما أنه يجب على الشرنوبي أن يُدرك أن الشركة وقفت بجواره ودعمته على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، حيث إنه من المعروف أن الشرنوبي دخل المجال الفني منذ أن كان عمره 10 سنوات، ولكن الثلاث سنوات الماضية "فرقوا في مشواره الفني".

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وتابعت: "الشرط الجزائي ده يعتبر تعويض يُدفع من الطرف المخل بالالتزام، والشرط الجزائي الخاص بمحمد الشرنوبي كان 600 ألف دولار، وده مش مبلغ كبير لواحد فنان بيبقض فلوس بالملايين، مكنش حاجة تعسفية زي ما الناس شايفة، ده عشان يحس بالأمان ويحس إن الشركة اللي هو شغال فيها بتاعته كتبناله 10% من الشركة باسمه، لو محمد رجع الـ600 ألف دولار دلوقتي هتبقى الشركة خسرانة، لأن الدولار دلوقتي سعره مش زي سنتين".

وقررت نقابة المهن الموسيقية، إيقاف الفنان الشاب محمد الشرنوبي، لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، حيث كان النزاع بينهما مطروحا أمام النقابة منذ عدة أشهر وقد اشتكت المنتجة سارة الطباخ المطرب الشاب لعدم التزامه لتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما.

واطلعت النقابة على هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه، وفي ضوء المستندات المقدمة من كل منهما، وخلصت إلى القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع وديا أو قضائيا.