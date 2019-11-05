بعد إصابة 16 تلميذا به.. مراحل مرض الجديري المائي

أصيب نحو 16 تلميذا بمرض الجديري المائي، في مدرسة الجمهورية بكفر الشيخ، ما جعل وزارة التربية والتعليم تصدر قرارا بغلق المدرسة لمدة 3 أيام، وهو مرض فيروسي معد بحسب الدكتور وائل أبو الخير استشاري طب الأطفال، والذي عرف المرض عن طريق 4 مراحل مختلفة له على النحو التالي.

المرحلة الأولى

وهي مرحلة الحضانة، وتظل تقريبا من 10 إلى 21 يوما، ولا يظهر على الطفل أي أعراض في الغالب.

المرحلة الثانية

وهي مرحلة الأعراض الأولية، التي ليس لها علاقة بالجديري مثل التعب والغثيان وفقدان الشهية والارتفاع غير المفسر لدرجة الحرارة.

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المرحلة الثالثة

يحدث فيها عادة الطفح الجلدي، ثم حبوب تبدأ في الانتشار على الصدر والظهر والوجه وباقي الجسم، والتي تتكون حمراء صغيرة، ثم تتحول إلى حويصلات أو حبوب فيها مياه.

المرحلة الرابعة والأخيرة

ظهور القشور على الحبوب، حيث يشعر الطفل بالحكة، وحينها يجب عزل الطفل من 7 إلى 10 أيام على الأقل.

وأكد أبو الخير أن تطعيم الجديري يمنع الإصابة بالمرض بنسبة 85% ويمنع تطور الحالة لحاجة خطيرة، والتطعيم أمان من بعد سن سنة ومتوافر في المصل واللقاح.