هذا مصير الشابين السعوديين اللذين ظهرا يمارسان الشذوذ علناً في سيارة بشارع الملك فيصل

نقلت وسائل إعلام سعودية اليوم، الاثنين، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على شابين ظهرًا في مقطع فيديو وهما يقومان بتصرفات شاذة في إحدى المركبات بطريق عام.

وأشارت صحيفة “سبق” السعودية إلى أن الشابين ظهرا في مقطع فيديو تم تداوله وقد أتيا بتصرفات مشينة وجاهرا بالمعصية، وهو الأمر الذي صاحبه مطالبات واسعة بالقبض عليهما وتطبيق الأنظمة حيالهما.

وقبل يومين تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو قالوا إنّه من السعودية لشابين يمارسان الشذوذ، ما أثار ضجةً واسعة .

ويظهر في الفيديو مركبة “تويوتا شاص”، فيما كان شابان يقفان في حوضها بوضع مخل بالآداب، وهما يقومان باحتضان بعضهما البعض بطريقةٍ اعتبرها النشطاء فاضحة.

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وأشار النشطاء إلى طفلاً صغيراً كان بداخل السيارة، لافتين إلى أنّ السيارة كانت تمرّ في شارع الملك فيصل في العاصمة الرياض.

ووصف المغرّدون فعل الشابين بأنه يندرج ضمن أفعال “اللواط”.حسب رأيهم

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