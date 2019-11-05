الامارات | أمسية شعرية للبريكي والسكران

شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية شعرية للبريكي والسكران والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد معرض الشارقة الدولي للكتاب، أمسية شعرية، أدارها الشاعر عبدالله الهدية، وجمعت الشاعر الإماراتي ومدير بيت الشعر في الشارقة محمد البريكي، والشاعر السعودي الشاب محمد عمر السكران، ليقدّم كلٌ منهما قصائد موضوعاتها متشابهة وأسلوبها مختلف؛ إذ تميّز السكران بأسلوبه الساخر وخفيف الظلّ وأدائه الكوميدي، أما البريكي فتألّق بأسلوبه الجادّ والذي لم يخلُ من الدعابة الخفيفة. وبالرغم من هذا الاختلاف الأسلوبي، مرّر كلٌ من الشاعرين رسائل صبّت بالنهاية في المواضع ذاتها. وركّز الشاعران، في قصائدهما على قضايا العشق والعلاقات ونقد العادات والسلوكيات والسخرية منها، ليتفاعل معهما الجمهور بالتصفيق احتفاءً بمضامين قصائدهما وتميُّز أسلوبهما. • تميّز السكران بأسلوبه الساخر وأدائه الكوميدي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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