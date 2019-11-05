الامارات | أطفال المعرض يسافرون عبر الزمن

شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال المعرض يسافرون عبر الزمن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سافر أطفال معرض الشارقة الدولي للكتاب عبر آلة الزمن في رحلة إلى الماضي لتعلّم رسم قصص وشخصيات كرتونية مصورة، خلال ورشة تفاعلية بعنوان «رسوم من الماضي» قدمها الفنان ماريك بينيت ضمن فعاليات الطفل التي ينظمها المعرض.

وفتحت الورشة المجال للأطفال واليافعين لرسم قصص وشخصيات قديمة حدثت معهم في الماضي، بمساعدة الكتاب الذي قدمه بينيت حول التاريخ الأميركي باللونين الأبيض والأسود، والذي يروي الأحداث مصورة بطريقة طريفة.

واستعرض الفنان بينيت أمام الأطفال أساسيات الرسم والأدوات التي يجب الاستعانة بها أثناء الرسم لبناء قصة بشخصيات مبتكرة، من أبرزها، استخدام الوجوه، والحركات أو الانفعالات، والمشاهد، والنصوص.