الامارات | سلالم «الجوكر» تجذب زوار نيويورك

شكرا لقرائتكم خبر عن سلالم «الجوكر» تجذب زوار نيويورك والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للوهلة الأولى لا تبدو مجموعة طويلة من الدرجات بين مبنيين سكنيين شيئاً كبيراً يستدعى النظر إليه. لكن منذ ظهرت في مشهد بارز بفيلم «الجوكر»، يتوافد السياح والسكان المحليون إلى هذه الزاوية في برونكس بصفة خاصة.
وأصبحت هذه الدرجات غير المميزة والبعيدة عن معظم المناظر الجميلة بنيويورك، خلفية لعدد لا يحصى من صور «السيلفي» المرفوعة على «إنستغرام». وتحدثت وسائل الإعلام الأميركية عن أن بعض الزوار يرتدون حتى زي الجوكر، ليرقصوا خلال نزول الدرجات، مثلما فعل خواكين فينيكس في الفيلم. لكن ليس كل السكان المحليين سعداء بهذا، ولجأ الكثير منهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي لشكوى التدفق المفاجئ للسياح، ما حول ضاحيتهم إلى ساحة تصوير.
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