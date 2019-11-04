"حنون ومبيشربش الخمر".. كيف وصفت زوجة رياض محرز نجم مانشستر

أزمة جديدة أفتعلتها، ريتا جوهال، زوجة نجم مانشستر سيتي، اللاعب الجزائري رياض محرز، بعدما شوهدت جالسة في الـ23 من أغسطس الماضي مع الملاكم الأمريكي، ديونتاي وايلدر (34 عاما)، في ملهى ليلي يحظى بشعبية كبيرة بين لاعبي كرة القدم في مدينة مانشستر، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأكدت الصحيفة، أن زوجة اللاعب لم تكن في حالة عادية، بل كان هناك انسجام واضح بين الثنائي أثناء الأمسية، ما أصاب الأخير بصدمة.

لم تكن تلك الأزمة هي الأولى لزوجة نجم مانشستر، فمؤخرًا أحدثت "جوهال" جدلًا واسعًا بعد تصويرها مقطع فيديو وهي تسير على طريق سريع وقدميها على لوحة قيادة السيارة.

واظهر الفيديو زوجة اللاعب، وهي تبتسم في الكاميرا مع سيارتها التي تعمل بنظام القيادة الذاتية، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، الأمر الذي عرضها لعديد من الانتقادات اللاذعة.

وعلى الرغم من الأزمات التي تثيرها ريتا جوهال، مؤخرًا، إلا إن جمعتها باللاعب قصة حُب مثيرة انتهت بالزواج في 2015، وأثمر عنها ابنتهما "عناية".

قصة ارتباط بدأت بـ"مسكة يد"

"كنت أمشي في أحد شوارع أكسفورد، وتفاجأت به يمسك يدي بلطف، ويطلب الحديث معي"، هكذا تحدثت ريتا جوهال، زوجة اللاعب، عن المقابلة الأولى بينهما، التي بدأت بالصدفة، قبل ثلاث سوات من زواجهما في 2012، خلال حديثها السابق، مع "ذا صن" البريطانية.

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وأوضحت أنهما على الفور تبادلا الأرقام، دون أن تعلم مهنته، وبدأ بالحديث سويًا.

زواج عقب رفضها مهنة اللاعب

أكدت "جوهال" أنها بدأت بالتراجع عقب أسبوع من تعارفها بمحرز، قائلة: "اكتشفت بعد أسبوع أنه لاعب كرة محترف، وأنا لا أفضل الارتباط بلاعب كرة قدم شهير، خوفًا من الخيانة، أو الانجذاب للمعجبات، لأني بحب الهدوء".

وتابعت: "ظل يلاحقني بالمكالمات والمحادثات حتى اقتنعت، وبالفعل تزوجنا في 2015".

رياض بعيون زوجته.. حنون ومبيشربش الخمر

على الجانب الآخر من حياة محرز، كشفت "ريتا" بحسب تقرير نشره موقع afrizap، عن صفاته كزوج، وليس لاعب كرة قدم يعرفه الجميع، قائلة: "يساعدني في شراء احتياجاتي، ويحمل لي الحقائب، إلا أن الأمر يصعُب بين الحين والآخر، بسبب شهرته، التي تجعل عديدين يلاحقونه خلال تواجدنا بالأماكن العامة، ومتجرات البيع والشراء".

أما عن سلوكه العام، ردت: "لم يشرب الخمر في حياته لأنه مسلم، ولا يفضل السهرات في الملاهي الليلية، كما أنه شخص اجتماعي، لا يعرف الكذب أو الخداع".