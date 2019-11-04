بعيدا عن فوائده الصحية.. استخدامات مختلفة للخل الأبيض في التنظيف

يعرف الخل الأبيض بفوائده الصحية المتعددة، لكن استخدامات أخرى يمكن توظيفها من استخدامه في تنظيف المنزل والملابس.

وعرضت "سبوتينك"، بعض الاستخدامات للخل الأبيض في المنزل.

تنظيف الغسالة

بواسطة قطعة قماش مبللة بالخل يمكن تستطيع تنظيف الغسالة والقضاء على الروائح الكريهة والأوساخ والعفن الذي يتراكم على حواف الغسالة، وذلك بالقيام بمسحها بشكل جيد.

تنظيف ملابس الأطفال

يمكن أيضًا سكب كوب من الخل في المكان المخصص للمصفى في الغسالة عند غسل ملابس الأطفال، ويعمل الخل الأبيض بشكل فعال على إزالة الروائح التي يسببها البول.

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إزالة وبر وشعر الحيوانات

يمكن إضافة الخل في الغسالة، وذلك لمنع التصاق شعر الحيوانات بالملابس.

إزالة البقع

من خلال مزج الخل والماء يساهم في التخلص من البقع الصفراء الناتجة عن القهوة أو البول، حيث يتم نقع هذه الملابس بالمزيج طوال فترة الليل وفي الصباح يمكن غسلها.

الغسيل اليدوي

وضع القليل من الماء والصابون مع قطرة من مسحوق الغسيل وملعقتين صغيرتين من القهوة وبيكربونات الصودا، يزيل الخل كل الروائح ويضمن عدم وجود بقايا من الصابون على القماش.

القضاء على الروائح

يقوم الخل الأبيض بالقضاء على الروائح الكريهة مثل العرق أو البول.