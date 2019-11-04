ليلى علوي تحتفل بعيد الحب بذكرى مع نور الشريف: "من أجمل القصص اللي كنت جزء منها"

بطريقة مبتكرة وجديدة، قررت الفنانة ليلى علوي الاحتفال بعيد الحب المصري، الذي يتزامن مع يوم 4 نوفمبر، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بإحياء ذكرى مع الفنان الراحل نور الشريف.

تمثل الصور التي نشرتها ليلى علوي، عدة مشاهد من الفيلم الذي قدمت فيه بطولة مشتركة مع نور الشريف، "كل هذا الحب"، والذي يحكي واحدة من أقوى قصص الحب في السينما المصرية.

وكتبت ليلى في تعليقها على الصور "الاحتفال بالحب هو احتفال بالحياة.. بالمشاعر اللي بتملا حياتنا بالتفاصيل والمواقف حتى لو متناقضة ومتلخبطة وعكس بعض.. وفي يوم الحب المصري بفكركوا وبفتكر معاكوا واحدة من أجمل قصص الحب اللي كنت جزء منها.. قصة حب وفاء وكمال.. فيلم "كل هذا الحب" قصة وسيناريو الأستاذ وحيد حامد وإخراج العظيم حسين كمال .. اللي شاركني بطولته الجميل الراحل نور الشريف".

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الصور التي نشرتها ليلى علوي تفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها والتي كان من بينها، "فيلم يجنن، منتهى الرومانسية والوفاء"، و"بجد إنتي فنانة جميلة وعظيمة"، و"كل سنة وانتي طيبة"، و"الله يرحمه نور الشريف أفضل ممثل مصري في التاريخ".

يذكر أن آخر مشاركات ليلى علوي الفنية كان في فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان "مالمو" للسينما العربية، ‏بالسويد حيث كانت عضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة.