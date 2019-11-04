صورة.. مها أحمد مع مجدي كامل: صباح الحب

نشرت الفنانة مها أحمد صورة جديدة لها مع زوجها الفنان مجدي عادل، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، بمناسبة الاحتفال بعيد الحب المصري. وكتبت مها أحمد: "صباح الحب♥". يذكر أن الفنانة مها أحمد من مواليد 6 نوفمبر من عام 1974، وتبلغ من العمر 45 عاما، وتزوجت من الفنان مجدي كامل وأنجبت منه شابان، وهما أحمد وعادل.

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