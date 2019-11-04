يوم عيد الحب.. "إنجى" تبحث عن صديقة الطفولة عبر "فيس بوك": وحشتيني أوي

لم يقتصر الاحتفال بعيد الحب هذا العام على الأحبة فقط، بل يوجد من فكر في استغلال هذا اليوم الذى يتزامن مع عيد الحب المصري للبحث عن رفيق الطفولة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

ونشرت انجى سليمان، صورة لصديقتها على فيسبوك، تطلب مساعدتها لإيجادها، وكتبت منشور: "دي صديقتى من أيام المدرسة اسمها هناء ونفسي أعرف أخبارها، وحشتنى أوى أنا نزلت صورها بتمنى تكون معانا هنا وأعرف أخبارها".

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بعد انتهاء المرحلة الثانوية اختفت صديقاتها لتقرر البحث عنها "صحبتي دي كل حياتى بعد الثانوي وبداية الجامعة، معرفتش عنها حاجة، هى اللي كانت بتحلي أيامي، علشان كده قررت انشر صورة ليها ممكن تكون على الجروب وتشوفها"، حسب حديثها لـ"هُن".

صداقة نادرة كما وصفتها "إنجى"، في مجتمع تحول فيه مفهوم الصداقة إلى مصطلح نادر وغير موجود، لذلك اختارت هذا اليوم تحديدًا لتعبر عن حبها لصديقاتها: "ناس كتير أعرفهم بس أني أطلع بصديق واحد حاجة نادرة ومش موجودة كل الناس دلوقتى بتهتم بمصالحها، بس دلوقتي الناس كلها نفاق ومصالح، علشان كده لازم أدور على هناء".