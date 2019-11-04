محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قالت خبيرة التغذية الألمانية آنيته سابرسكي إن نقص الحديد يهاجم الحوامل والمرضعات والأشخاص النباتيين بصفة خاصة.
وأوضحت سابرسكي أنه يمكن الاستدلال على نقص الحديد بالجسم من خلال بعض العلامات، التي تتعلق بالجسد والنفس والجمال، مشيرة إلى أن الأعراض الجسدية تتمثل في التعب المستمر والخمول وضعف التركيز واضطرابات الذاكرة والصداع والدوار وصعوبات النوم، بينما تتمثل الأعراض النفسية في اعتلال المزاج وسرعة الاستثارة والعدوانية.
أما العلامات الجمالية فتتمثل في تقصف الأظافر وتساقط الشعر وجفاف البشرة وشحوبها المستمر واتجاه زاوية الفم للداخل.
لذا ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من الإصابة بنقص الحديد بواسطة فحص دم.
ويمكن إمداد الجسم بالحديد من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل اللحوم الحمراء والكبد والبقوليات كالعدس والبازلاء والحبوب الكاملة والمكسرات وبذور القرع العسلي ورقائق الشوفان، علما بأن الجسم يمتص الحديد من المصادر الحيوانية بصورة أفضل من المصادر النباتية.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم النباتيين.. نقص الحديد في الجسم يهاجم هؤلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.