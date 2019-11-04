بينهم النباتيين.. نقص الحديد في الجسم يهاجم هؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت خبيرة التغذية الألمانية آنيته سابرسكي إن نقص الحديد يهاجم الحوامل والمرضعات والأشخاص النباتيين بصفة خاصة.

وأوضحت سابرسكي أنه يمكن الاستدلال على نقص الحديد بالجسم من خلال بعض العلامات، التي تتعلق بالجسد والنفس والجمال، مشيرة إلى أن الأعراض الجسدية تتمثل في التعب المستمر والخمول وضعف التركيز واضطرابات الذاكرة والصداع والدوار وصعوبات النوم، بينما تتمثل الأعراض النفسية في اعتلال المزاج وسرعة الاستثارة والعدوانية.

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أما العلامات الجمالية فتتمثل في تقصف الأظافر وتساقط الشعر وجفاف البشرة وشحوبها المستمر واتجاه زاوية الفم للداخل.

لذا ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من الإصابة بنقص الحديد بواسطة فحص دم.

ويمكن إمداد الجسم بالحديد من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل اللحوم الحمراء والكبد والبقوليات كالعدس والبازلاء والحبوب الكاملة والمكسرات وبذور القرع العسلي ورقائق الشوفان، علما بأن الجسم يمتص الحديد من المصادر الحيوانية بصورة أفضل من المصادر النباتية.