منها نزلات البرد.. 4 أمراض شائعة تصيب طفلِك في فصل الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:
يعتبر الأطفال من الفئات التي تعاني من ضعف الجهاز المناعي، الأمر الذي يجعلهم عرضة للإصابة بكثير من الأمراض مع اقتراب فصل الشتاء، فما طرق الوقاية منها؟
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، قائمة بأبرز الأمراض التي يتعرض لها الأطفال في فصل الشتاء، وطرق الوقاية منها، وفقًا للدكتورة نهي أبوالوفا، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة.
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