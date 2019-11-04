خلطات منزلية لتبييض الأظافر المصفرّة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2019 10:41 مساءً - الأظافر المصفرّة، مشكلة شائعة جدا بين السيدات! فما من سيدة تحرص على تطبيق مناكير الاظافر باستمرار، لا تعاني من اصفرار اظافرها. أما التخلص من مشكلة اصفرار الاظافر فلا يعني الاقلاع عن تطبيق المناكير. ولمن يجهلن، أحيانا ان اتباع نظام غذاء غير صحي قد يتسبب باصفرار الاظافر. لذلك الحل الاول يكمن في شرب السوائل والتركيز على الطعام الصحي.



أما الخطوة الفاعلة جدا، فتعتمد على تطبيق خلطات منزلية من اجل التخلص من اصفرار الاظافر. وفي هذا التقرير نقدّم لك بعض الحلول المنزلية:



خلطة الليمون الحامض للتخلص من اصفرار الاظافر:

خلطة الليمون الحامض



نعلم جميعنا ان الليمون الحامض، يتمتع بسلسلة طويلة من المزايا والفوائد وهو غني بالفيتامين سي. من أجل التخلص من إصفرار الأظافر، يمكن اللجوء إلى عصير الليمون الحامض عبر نقع الأظافر فيه لنحو 10 دقائق إلى ربع ساعة. كما بالامكان حف الأظافر به باستخدام فرشاة أسنان ناعمة، ثم غسل اليدين بالماء الفاتر. بهدف تغذية الأظافر، يتم تدليكها بكريم مرطب او بضعة قطرات من زيت الزيتون. يمكن تكرار الوصفة كل يوم أو ما لا يقل عن 3 مرات أسبوعياًن في حال كانت الاظافر كثيرة الاصفرار.



ماء الأوكسجين:

ماء الأوكسجين



يساهم ماء الأوكسجين في تبييض الأظافر، إنما يجب أن يستخدم النوع الذي يتمتع بتركيز 3% فقط، والا تعرضت الاظافر للكثير من الاذى. توضع ثلاث ملاعق من ماء الأوكسجين في نصف كوب من الماء. تنقع الأظافر المصفرّة فيها، ثم تنظف باستخدام فرشاة أسنان ناعمة ون دون الضغط عليها بقسوة.

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الباكينغ صودا:

جربي الباكينغ صودا



تمزج ثلاث ملاعق من الباكينغ صودا مع ملعقة من ماء الأوكسجين. تبلل قطنة بهذا المزيج وتمرر على الأظافر. تترك على الأظافر نحو 5 دقائق، قبل أن تغسل بالمياه. تكرّر هذه العملية كل بضعة أسابيع.



خلطة زيت الشاي:



يمكن استخدام زيت شجرة الشاي لعلاج اصفرار الأظافر. يساعد زيت شجرة الشاي لدى وضعه على الأظافر المصفرّة باستخدام قطعة من القطن ولبضع دقائق، في التخلص من اصفرار الاظافر. أخيرا اغسلي يديك بالماء الفاتر. يمكن تكرار العملية مرتين يوميا.



خلطة خلّ التفاح:

خلطة خلّ التفاح



يحتوي خلّ التفاح على حمضي الماليك والخليك، ما يساعد في تقليل تلوّن الأظافر. يمزج نصف كوب من خل التفاح مع نصف كوب من الماء الفاتر. تنقع الأظافر في هذا المزيج مدة 20 دقيقة. تكرر العملية ثلاث إلى أربع مرات أسبوعيا.



خلطة ماء الورد:

خلطة ماء الورد



امزجي نصف كوب من ماء الورد مع نصف كوب من عصير الليمون الحامض. انقعي اظافرك في هذا المحلول مدة ربع ساعة، ثم اغسلي يديك بالماء الفاتر. كرري العملية مرتين الى ثلاث في الاسبوع، ولاحظي الفرق.

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