أحدث صيحات اظافر خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2019 10:41 مساءً - صيحات أظافر خريف 2019، تبدو متنوعة جدا، إذ انها تهدف الى تزيين اظافرك بأجمل الاشكال والالوان التي تتناسق مع أسلوب الملابس الشتوية. ومن شأن هذه الصيحات الجديدة أن تضفي مزيدا من الانوثة والنعومة على يدي السيدة.



في هذا التقرير، جمعنا لك أجمل صيحات اظافر خريف 2019 وشتاء 2020.



الجليتر:

الجليتر

هناك العديد من الاساليب لتبني صيحة مناكير الجليتر. إذ بإمكانك اضافة خط رفيع جدا من الجليتر الى أحد اظافرك، شرط تزيين بقية الاظافر بمناكير ذات ملمس جاف (مات) وذلك لابراز التناقض بين الجاف واللامع.



الرسوم:

الرسوم

تعود الرسوم الناعمة لتزيين أحد اظافر اليد الواحدة في هذا الموسم. صيحة رأيناها قبل بضعة اعوام انما ما يميّزها اليوم هو نمط الرسوم المستوحى من اجواء الشتاء. قرني الايل ينقلان اجواء القطب البارد الى اظافرك.



الاسود والابيض:

الاسود والابيض

برزت صيحة جديدة حاليا وهي المناكير الذي يمزج بين اللونين الاسود والابيض. هناك عشرات الافكار، إنما في هذ الالبوم اخترنا اسلوبا سهل التطبيق، اذ يعتمد على تزيين ظفرين باللون الابيض او الاسود وتزيين ثلاثة اظافر بمزيج من اللونين معا.

Advertisements



التأثير المعدني:

التأثير المعدني

مهما كان خيارك سواء الفضي او الذهبي، فإن المناكير المعدني يحافظ على حضوره في هذا الموسم. المهم ان تختاري درجات لونية تضيء أظافرك وتضفي عليها مزيدا من النعومة.



الرسوم النمطية:

الرسوم النمطية

او ما يسمى Pattern بالانكليزية. هذه الرسوم مستوحاة من الكنزات الصوفية المحاكة. فكرة رائعة، تنقل اجواء الشتاء الى اظافرك.



النيود:

النيود

لا يمكننا التحدث عن صيحات المناكير من دون التذكير بـ مناكير النيود، خصوصا انه يناسب السيدة العربية صاحبة البشرة السمراء.



المناكير المخطط:

المناكير المخطط

صحيح ان مناكير الفرانش لا تتخطاه الموضة، إذ انه من الكلاسيكيات. إنما في هذ الموسم بات الفرانش يطل بأساليب جديدة تناسب السيدة العصرية وعاشقات الموضة. يمكن عمل خطين بلونين متناسقين كالازرق الداكن والاحمر لتزيين اطراف اظافرك.

إقرئي أيضاً

موديلات أظافر ترند شتاء 2020

ألوان مناكير أساسية ترند شتاء 2020

رسومات مناكير جريئة ومرعبة للهالوين