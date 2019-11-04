أجمل تسريحات شعر النجمات في مهرجان تورنتو للافلام 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2019 10:41 مساءً - اطلالات النجمات العالميات، غالبا ما تكون محط انظار خصوصا على السجادات الحمراء في الاحداث العالمية. إذ يمكن ان تستلهم السيدة العصرية الكثير من الافكار التي تطاول الازياء والمكياج وصولا الى تسريحات الشعر. في هذا التقرير، أردنا العودة الى مهرجان تورونتو للافلام 2019، إذ فيه أثبتت النجمات ان التسريحات البسيطة وغير المبالغ فيها قادرة على مرافقة السيدة في الاحداث والمناسبات المميزة والمرموقة.





إليك أجمل تسريحات شعر النجمات العالميات من مهرجان تورنتو للافلام 2019.



1. كلويه بينيت Chloe Bennet:

كلويه بينيت

أثبتت النجمة، صاحبة الملامح الناعمة ان الشعر المنسدل مع القليل من التموجات والحجم المتوسط، يصلح لإكمال اطلالة السيدة. تسريحة رومانسية، تليق بفساتين الشيفون والاورغنزا.



2. كونستانس وو Constance Wu:

كونستانس وو

بدت اطلالتها بفستان الجليتر لافتة جدا. إنما عمدت النجمة صاحبة السحنة البيضاء والعينين الآسيويتين الى اختيار تسريحة شعر ناعمة. اكتفت بالشعر الاملس الطويل المفرود الى الجهتين.



3. داكوتا جونسن Dakota Johnson:

داكوتا جونسن

ليست المرة الاولى التي تطل فيه هذه النجمة بتسريحة عفوية. كعكة مرفوعة مع غرة امامية غير متناسقة بمعنى انها تركت بعض الخصلات الطويلة منسدلة الى الجهتين.



4. مادلين بروير Madeline Brewer:

مادلين بروير

اكتفت بتسريحة بسيطة تركت فيها شعرهها الاحمر منسدلا على كتفيها مع تموجات غير متناسقة، فيما عززت اطلالتها بمكياج جعل بشرتها مضيئة مع تحديد النظرتين بخط رفيع من الايلاينر.

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5. نتالي بورتمان Nathalie Portman:

نتالي بورتمان

بعكس غالبية النجمات، فضلت بورتمان ان تبرز جمال عينيها الجذابتين من خلال شد شعرها بعد فرده الى النصف. تسريحة ناعمة جدا إذ لم تلجأ الى الاحجام المبالغ فيها.



6. ليلي راينهارت Lili Reinhart:

ليلي راينهارت

لارساء توازن على اطلالتها، اختارت هذه النجمة شد شعرها الى الخلف وعمل كعكة منخفضة، إذ انها ارتدت فستانا ابيض يتمتع بتصميم منتفخ عند مستوى الكتفين.



7. بري لارسون Brie Larson:

بري لارسون

كغالبية النجمات اللواتي شاركن في افتتح المهرجان اختارت لارسون تسريحة ناعمة تبرز ملامح وجهها. إذ آثرت رفع شعرها وشده الى الخلف، مع عمل تسريحة جانبية ناعمة من الجهة الامامية.



8. جنيفر لوبيز Jennifer Lopez:

جنيفر لوبيز

استحوذت على الاضواء بامتياز. فهذه النجمة صاحبة البشرة القمحية، لا يمكن ان تمر من دون ان تخطف الاضواء. فستان أصفر متناسب مع بشرتها وشعر كاريه متوسط الطول واملس وملفوف الى الداخل. السر يكمن في لون شعرها المتناسق مع لوني بشرتها وفستانها.

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