إليسا تُشعل باريس في فستان أحمر.. شاهدي أجمل إطلالاتها بهذا اللون

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2019 10:41 مساءً - أحيت إليسا مؤخراً حفلاً غنائياُ في باريس، التقت فيه مع معجبيها من الجالية العربية المقيمين في فرنسا. وقد تألقت على المسرح وبدت مفعمة بالطاقة والحيوية، وأدت أجمل أغنياتها مثل العادة، بأسلوب احترافي ومحبب، وقد اختارت لهذه المناسبة فستانا باللون الأحمر أشعلت به ليل باريس، وبدت فيه غاية في الأناقة والإشراق، وهذه ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها إليسا اللون الأحمر، بل شاهدناها على مر السنوات بعدد من الإطلالات المميزة والأنثوية الجذابة في هذا اللون.

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إليسا في باريس في فستان باللون الأحمر

تألقت إليسا في حفلها في باريس بإطلالة مشرقة جمعت فيها بين الأنوثة والجاذبية، حيث أنها اختارت فستانا باللون الأحمر حمل توقيع دار ستيلا مكارتني Stella McCartney تصميمه لافت، حيث أن ياقته مفتوحة على شكل حرف V وقصته منسدلة وله رداء تدلى من الخلف أضفى لمسات من الفخامة على التصميم، وقد اعتمدت معه حذاء بكعب عال باللون البيج، وبعض المجوهرات الناعمة باللون الذهبي.

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أجمل إطلالات إليسا في اللون الأحمر

كما ذكرنا، فليست هذه المرة الأولى التي تعتمد فيها إليسا الأحمر، بل أطلت علينا سابقاً في عدد من المناسبات بهذا اللون، منها الإطلالات الفاخرة التي اعتمدت فيها فساتين سهرة لافتة، ومنها التنسيقات الأقل رسمية، والتي اعتمدت فيها فساتين قصيرة، وغيرها من التنسيقات... وقد ناسب هذا اللون بشرة إليسا الفاتحة وشعرها الداكن، وأضاف إليها بريقا أنثويا جذابا.

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