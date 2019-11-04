تنافس الأناقة بين نجمات هوليوود في حفلات نهاية الأسبوع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2019 10:41 مساءً - شهدت نهاية هذا الأسبوع العديد من المناسبات العالمية التي حضرتها نجمات هوليوود، وتنافسن فيها على لقب الأكثر الأناقة، حيث إنّ مدينة سيفيليا الإسبانية استضافت حفل EMA الموسيقي لعام 2019، بينما أقيم حفل Hollywood Film Awards السنوي في مدينة لوس أنجلوس، وقد شاهدنا عددًا كبيرًا من اطلالات النجمات المميزة في كلا الحفلين، وكان الأسلوب العصري الشبابي طاغيًا على حفل EMA بينما اعتمدت النجمات الأسلوب الفاخر والراقي في حفل Hollywood Film Awards، وإليكِ التفاصيل.



كايلي جينر تتحول إلى مارلين مونرو وحليمة عدن إلى أنجلينا جولي في هالوين 2019



اطلالات النجمات في حفل EMA لعام 2019:

اطلالات عصرية ذات طابع شبابي أقرب للكاجوال اعتمدتها نجمات هوليوود في حفل الـ EMA لعام 2019 فمثلًا شاهدنا دوا ليبا Dua Lipa وقد تألقت في فستان من ديون لي Dion Lee بتصميم عصري باللون الأسود، بينما اختارت نيكول شيرزينغر Nicole Scherzinger فستانًا قصيرًا براقًا من الترتر الأحمر، وعارضة الأزياء دواتزن كروس Doutzen Kroes اختارت جمبسوت أسود من الجلد من إيزابيل مارانت Isabel Marant، وهالسي Halsey اختارت فستانًا قصيرًا معرقًا من بيتر بيلوتو Peter Pilotto.

Advertisements

كيف تنسقين ملابس خاصة بالهالوين مستوحاة من نجمات هوليوود



اطلالات النجمات في حفل Hollywood Film Awards:

أما في لوس أنجلوس وفي حفل Hollywood Film Awards فقد شاهدنا النجمات وقد تألقن باطلالات أنيقة ولافتة، مثل تشاريليز ثيرون Charlize Theron التي اعتمدت تنسيقًا مميزًا من ألكسندر مكوين Alexander McQueen عبارة عن توب مرصعة بالكريستال مع بنطلون أسود، وجنيفر غارنر Jennifer Garner التي اختارت فستانًا ناعمًا أسود من ستيلا مكارتني Stella McCartney، وأوليفيا وايلد التي كانت الأكثر أناقة في اطلالة باللون الأبيض من مايكل كورس Michael Kors.



اطلالات مميزة شاهدنا بها نجمات هوليوود في كل من حفل EMA الموسيقي لعام 2019 وحفل Hollywood Film Awards السنوي، شاهدي الصور واختاري النجمة التي بدت الأكثر أناقة برأيِك.

أجمل إطلالات أيشواريا راي في عيد ميلادها الـ 46