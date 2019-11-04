كشفت عن تعذيبها بعد تعريها في ملهى ليلي بدبي.. “شاهد” الفيديو الذي أبكى إنجي خوري وأثار جدلا واسعا

تفاعلت الفنانة السورية المقيمة بالإمارات والمثيرة للجدل إنجي خوري، مع فيديو مؤثر لأب يعتدي على أطفاله أمام أصدقائهم عند باب المدرسة، حيث استنكرت فعل الأب وقسوته على أطفاله.

ونشرت “خوري” المقطع على صفحتها بتويتر وعبرت عن تأثرها وحزنها الشديد لهذا المشهد بقولها:”يا ربي دخيلك وحياة الله بكيت! وتذكرت حالي”

وتابعت:”يارب تساعدن يارب ما تتركن يعانوا كتير ويكبرو بعقد”

وكانت الفنانة السورية إنجي خوري قد أثارت جدلا واسعا بعد وصولها دولة الامارات إثر قرار ترحيلها من لبنان، بنشرها صوراً مثيرة لها من داخل ملهى ليلي في دبي.

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ويبدو أنها أول ما توجهت اليه في دبي، هو أحد النوادي الليلية التي تشتهر المدينة بكثرتها.

وتظهر إنجي خوري في أحد الفيديوهات وهي تؤدي وصلات رقص بملابس فاضحة داخل أحد النوادي الليلة في دبي.

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وفي فيديو آخر، ظهر إنجي خوري وهي تستعرض قوامها أمام برج خليفة.

كما نشرت عدة مقاطع لاحتفالها بـ “الهالويين” في دبي.

وحذر الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق المطرب حسين الجسمي، الفنانة السورية إنجي خوري، من التجاوزات في الإمارات.

وانتشرت فيديوهات لـ “إنجي خوري” مؤخراً، تعمدت خلال أحدها إظهار أجزاء كثيرة من جسدها لإثارة المتابعين، بخلاف واقعة التحرش بها في تظاهرات لبنان.

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