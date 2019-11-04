الذكاء غير مهم.. دراسة: النساء يفضلن الرجل الوسيم طويل القامة

أكدت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة جوتنجن، بأن هناك بعض المقاييس التي تبحث عنها المرأة في شريك الحياة، وفقًا لموقع "life style".

وكشفت الدراسة بأن النساء يضعن مظهر الرجال في المقام الأول عندما يتعلق الأمر بالزواج، حيث أرادت 90% من المشاركات في الدراسة أن يكون أطول قامة منهن.

اختارت النساء الرجل الذى يتمتع بالوسامة، وعبرت 10% فقط من النساء عن رغبتهن بزوج يتحلى بالذكاء والثقة.

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50.3 % من النساء فضلن الرجال ذوي البنية الجسدية الرياضية

كما أظهرت النتائج بأن 50.3 % من النساء اللواتي خضعن للبحث، فضلن الرجال ذوي البنية الجسدية الرياضية، في حين فضلت 29.1 % من النساء، الرجال ذوي البنية الجسدية المتوسطة.

وجاءت نتائج الدراسة على عكس المتوقع، إذ كان من المتوقع أن تأتي صفات الذكاء والثقة واللطف في مقدمة المعايير التي ترغب بها النساء اللواتي شاركن في البحث.