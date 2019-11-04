أرملة الشهيد باسم فكري تحتفل بالقصاص لزوجها: إنت عمرك ما هتتساوى بيه

لم تمض سوى أيام قليلة على استشهاد المقدم باسم فكري رئيس مباحث شرطة قوص بقنا، الذي استشهد الجمعة الماضية، خلال حملة أمنية لمطاردة عناصر إجرامية بمركز قفط، حتى نجحت الأجهزة الأمنية في استهداف المتهم "وليد البح" أحد تجار المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، الذي قاد عملية مقاومة الحملة الأمنية التي أسفرت عن استشهاد باسم فكري.

سارة رشاد تحتفل بالقصاص من قاتل زوجها

وتعليقا على القصاص لزوجها قالت أرملة الشهيد سارة رشاد، في تصريح خاص لـ"هن": "الحمد لله كنت واثقة إن حق باسم هيرجع"، حيث اقتصت له الأجهزة الأمنية أثناء مطاردة بمنطقة جبلية.

Advertisements

واستكملت سارة، احتفالها بموت المتهم الرئيسي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قالت، "الحمد لله ربنا رجع حقك بس انت عمرك ما هاتتساوى بيه، انت بإذن الله شهيد أما هو مجرم، انت الجنازة بتاعتك الدنيا كلها، هو لو ليه جنازة مش هايكون فيها غير المجرمين والمسجلين، انت الناس كلها هاتفضل تدعيلك بالرحمة وهاتذكره بكل حاجة عملتها، هو هايفضل حرامي ومجرم ربنا يرحمك يا شهيد ويجعل مثواك الجنه حقك رجع ولسه الباقي، الشهيد الرائد باسم فكري".

استشهاد باسم فكري

وأعلنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية تصفية المتهم الرئيسى فى قتل ضابط شرطة بقنا، أثناء مطاردة أمنية بمنطقة جبلية.