أعراض وعلاج وأسباب الجدري المائي.. بعد إغلاق مدرسة في كفر الشيخ بسببه

الجدري المائي أو الجديري، هو مرض جلدي شائع بين الأطفال، ينتقل بالعدوى، وبسبب هذا المرض قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إغلاق مدرسة الجمهورية الابتدائية بمدينة فوه التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وإعطاء التلاميذ إجازة لمدة 3 أيام بسبب إصابة نحو 16 تلميذا بمرض الجدري المائي.

ويستعرض التقرير التالي كل ما تود معرفته عن مرض الجدري المائي، بحسب موقع "CDC" الطبي المتخصص.

أعراض الجدري

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

الضّعف الشّديد والتعب والإرهاق.

يؤثّر المرض على العضلات ويضعفها.

رغبة قويّة في التقيء.

الصداع المزمن.

آلام حادة في الرأس.

الشعور بآلام في الظّهر والبطن.

ظهور البقع الحمراء على شكل فقاعات، والّتي تشكّل طفحاً جلديّاً كبيراً.

الدّمامل الكبيرة.

الشعور بالإعياء والخمول.

عدم المقدرة على ممارسة أيّ نشاطٍ جسديّ.

فقدان الطاقة بشكل سريع.

آلام عديدة منتشرة تصيب العضلات والمفاصل.

ملازمة الفراش والتّعب الشديد عند الحركة.

حكّة قويّة.

الشعور بعدم الرّغبة في تناول الطعام وفقدان الشهيّة.

الإصابة بالاحتقان في الأوعية الدمويّة الموجودة في العينين.

الشعور بآلام الحنجرة والزّكام والصداع والعطس المستمر.

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الطفح الجلدي المنتشر؛ مصحوباً بسائل شفّاف.

الإحساس بمشاكل في الجهاز التنفّسي وصعوبةً كبيرةً في أخذ الأكسجين.

أسباب الجدري

يحدث الجدري بسبب عدوى فيروس الجدري. يمكن أن ينتقل الفيروس:

مباشرة من شخص لآخر.

يتطلب الانتقال المباشر للفيروس تماسًا طويلًا وجهاً لوجه. يمكن أن ينتقل الفيروس عبر الهواء عن طريق القطرات التي تنجو عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتحدث.

بشكل غير مباشر من شخص مصاب.

يمكن أن ينتشر الفيروس المحمول جواً، ربما من خلال نظام التهوية في مبنى ما، ويصيب الأشخاص في غرف أخرى أو في طوابق أخرى.

عبر الأشياء الملوثة.

يمكن أن ينتشر الجدري أيضًا عن طريق ملامسة الملابس والفراش الملوثين، على الرغم من أن خطر الإصابة من هذه المصادر أقل شيوعًا.

علاج الجدري

تستخدم بعض العلاجات لتخفيف الأعراض وتقليل من فرصة انتشار المرض، أهمها:

حمام بارد للتقليل من الحكة، ووضع الكمادات الباردة على الجسم باستمرار.

حمام دقيق الشوفان يساعد على تقليل الحكة.

عندما تكون درجة حرارة الجسم أعلى من المعتاد تقتل البكتيريا والفيروسات التي تسبب المرض، فبالتالي تضر أدوية خفض الحرارة بمنظومة الدفاع الطبيعي التي يقوم بها الجسم من تلقاء نفسه، لذا يجب تجنب أخذ أدوية لخفض درجة حرارة الجسم إلا في الضرورة القصوى وبجرعات محددة.

أخذ مسكنات حسب الحاجة.

شرب الكثير من السوائل في فترة المرض.

الأدوية المضادة للبكتيرية في حال تعرض بثور المريض للالتهاب.

الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض هم النساء الحوامل والمواليد الجدد نتيجة لضعف أجهزة المناعة الخاصة بهم.